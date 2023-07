Beran

Díky úternímu úplňku budete tak trochu výstřední a zatoužíte po nevšedních aktivitách. Pro vaše znamení to není nic neznámého, jste inovativní a odvážní. Do svých plánů však nenuťte zbytek rodiny, nemusí se jim všechno líbit. Nesmíte se na ně za to zlobit.