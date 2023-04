Rak

Milí Raci, okamžitě využijte na svou stranu báječnou konstelaci hvězd. Byla by velká škoda přijít o příležitosti, které vás vystřelí do výšin. Při cestě za úspěchem sledujte dění na pracovišti a ke kolegům se neobracejte zády. To by vás srazilo na kolena.