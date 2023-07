Život Tonyho, jak mu blízcí říkali, vyhasl jen několik desítek metrů před obcí. „Je to ta nejhorší bolest, kterou můžete zažít, ztratit dítě. Ani nám neřekli, co se vlastně stalo,“ pláče maminka Antonie (74). U silnice vzniklo spontánně pietní místo.

délka: 00:27.73 Video Video se připravuje ... Nedaleko Příchovic vzniká u silnice, kde zemřel Antonín (†42), pietní místo. Romana Vébrová

Její syn se v sobotu pozdě večer dostal do konfliktu s mužem na koloběžce. Tomu údajně vyčítal, že není pořádně osvětlený. Při následné potyčce Tony zemřel.

Jako by se loučil…

Rozbolavělá maminka Antonie s pláčem vzpomíná na syna. Měl asi před dvanácti lety těžkou nehodu na motorce, ze které vyvázl vážně zraněný. Poté skončil v částečném invalidním důchodu.

„Když se z těch zranění vykřesal, začal včelařit, moc ho to bavilo. V sobotu jel zkontrolovat včely nad vesnici. Když odcházel, dal mi pusu a řekl, že mě má rád. To běžně nedělal, jako by něco tušil a loučil se,“ hlesla tiše zkroušená žena.

Konflikt a smrt

Útočníka mezitím policie obvinila, stíhán je na svobodě. „Zahájili jsme trestní stíhání muže (45), kterého jsme obvinili ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví. Za to, že svým jednáním způsobil smrt, mu hrozí až šestnáctiletý trest odnětí svobody,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Tony měl být údajně uškrcený. Spekuluje se o tom, zda se mu osudným stal řemínek motorkářské helmy či zda jej protivník škrtil. Kriminalisté na případu intenzivně pracují. Obviněný na soud počká na svobodě…

Tony, proč?

Profil zemřelého Tonyho na sociální síti plní komenty otřesených přátel. „Kéž bys jel prostě dál… Budeš tady chybět, tohle sis nezasloužil,“ píší.

Všichni vyjadřují rodině soustrast. Událost otřásla i obcí. „Znal jsem ho, byl to podle mě slušný člověk,“ řekl pro blesk.cz jeden z místních.