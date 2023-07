Vodnář

Zapomeňte na to, že je Merkur v nevlídném postavení k vašemu znamení a zapracujte na sobě. To však neznamená, že byste se měli sedřít z kůže. Stejně byste to nevydrželi. Začněte přemýšlet nad věcmi jinak a rozmazlujte se úplně obyčejnými věcmi.