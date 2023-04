Samotné Plzeňany počínání některých sousedů vytáčí doběla. Sociální sítě plní snímky nepořádku kolem popelnici i v ulicích, množí se stížnosti.

Lidé se nerozpakují ke kontejnerům odložit elektroniku či vysloužilý nábytek. Do nádob se pak nerozpakují vysypat i to, co patří do sběrného dvora, jako například suť nebo staré dlaždice.

Mastné pokuty

Svozová firma proto vytipovala problematické lokality, strážníci tam zvýšili dohled a ještě chystají i speciální akci k potlačení odpadkových nešvarů.

„Za znečištění veřejného prostranství mohou na místě uložit pokutu do deseti tisíc korun,“ uvedl radní Jiří Winkelhöfer. Ve správním řízení může strůjce nepořádku vyfasovat až 50 tisíc a ještě proplatí náklady na úklid. Od začátku roku strážníci řešili na 200 obdobných případů, na pokutách vybrali přes 50 tisíc korun.

VIDEO: Mladíci chtěli v Praze vykrást kontejner na elektroodpad.

délka: 01:53.52 Video Video se připravuje ... Mladíci chtěli vykrást kontejner na elektroodpad na Břevnově. Městská policie Praha