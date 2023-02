Celníci na bývalém přechodu se SRN v Rozvadově vloni zastavili linkový autobus Flixbus, který jel z Bruselu do Prahy, a začali kontrolovat cestující. Do oka jim padl Stanley A. (45). Potil se, byl nervózní a zaujal také služebního psa Rexe, který je cvičený na vyhledávání drog.

Vyšetření na CT pak ukázalo, že muž spolykal kapsle s více než půl kilem drogy. „V tělních dutinách pašoval celkem 55 kusů spolykaných kontejnerů tabulovitého tvaru velikosti 40 x 16 mm,“ stojí v obžalobě, kterou má Blesk.cz k dispozici.

Trest pět let vězení

Pašerák skončil v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde ho kontrabandu v těle zbavili. Tady se ukázalo, že drogou uvnitř kapslí je kokain.

„Šel jsem s ním do hotelu a spolykal ty kapsle. Měl jsem je odvést do Linze v Rakousku. Koupil mi lístek na autobus s přestupem v Praze. Za to jsem měl dostat dva tisíce euro (zhruba 48 tisíc Kč),“ uvedl Stanley A. Tvrdí, že pašoval drogy poprvé a udělal to kvůli penězům, které chtěl pro těhotnou manželku v Nigérii.

Kanibalismus a dětské porno

Kromě drog u pašeráka celníci a policisté našli také mobilní telefon, kde byla videa zobrazující kanibalismus a dětské porno. „V úložišti měl soubor s videonahrávkou, na kterém byly zachyceny děti při souloži, orálním pohlavním styku a v různých sexuálně vyzývavých a svádivých pozicích,“ stojí v obžalobě.

Tachovský soud poslal muže opět do vazby, ve které je od loňska. „Mohl by uprchnout či dál páchat trestnou činnost,“ uvedla soudkyně Michaela Řezníčková. Státní zástupkyně žádá pro Stanleye A. trest pět let vězení a vyhoštění z ČR na dobu pěti let.

VIDEO: Rudý rozparovač. Netvor Čikatilo má na svědomí přes 50 žen a dětí, části jejich těl zohavoval i jedl.