Ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1, potenciálně přenosné na člověka, se rozšířilo do celého rozsáhlého areálu drůbežářské firmy Česká drůbež s.r.o v Brodu nad Tichou na Tachovsku. Zplynovat se tak musí všech 750 tisíc nosnic a miliony vajec.

Původně se chřipka objevila v jedné hale, zlikvidovat se mělo 120 tisíc slepic, v úterý se už hovořilo o 220 tisících a nyní musí být utracen celý chov.

Největší v Česku

Předsedkyně Českomoravské drůbežářská unie Gabriela Dlouhá upozornila na to, že se jedná o největší haly v Česku. Běžně jsou největší kapacity v českých chovech maximálně pro 70 tisíc nosnic. délka: 02:31.04 Video Video se připravuje ... V Brodu nad Tichou na Tachovsku se vyskytla ptačí chřipka. Utraceno musí být statisíce slepic. HZS PK, Drony SIT

Problémem může být i to, že haly stojí těsně u sebe. Kdyby se musely utratit všechny slepice v areálu firmy, bylo by to zhruba 15 procent všech slepic v ČR. „Pokud se chovy podaří obnovit co nejdříve, nebude to dlouhodobý výpadek," uvedla ještě v úterý Dlouhá.



Škody firmy půjdou do milionů a kompenzaci zaplatí stát.„Pokud nakoupí jednodenní kuřata, bude to trvat zhruba 20 týdnů, než začnou snášet," dodala Dlouhá. Vajec je obecně ve světe právě kvůli pračí chřipce nedostatek.

Firma nesmí obchodovat

Firma Česká drůbež s.r.o. se sídlem v Horšovském Týně na Domažlicku, za níž stojí německý kapitál, je významný českým producentem vajec. Další farmy má třeba ve Velkém Malahově a Myslívě na Domažlicku a v Toužimi na Karlovarsku.

Po objevení nákazy v chovu ihned přijali předběžná opatření k zamezení jejího šíření. Firma nesmí dodávat nic na trh a nesmí přesouvat drůbež.

Mimořádná veterinární opatření běžně trvají nejméně měsíc a po jejich ukončení může firma začít chov obnovovat. Jak ryhle bude obnovena produkce, není jisté.

Ochranné pásmo

Okolo ohniska platí mimořádná veterinární opatření. V Brodu nad Tichou a jeho okolí veterináři stanovili ochranné pásmo a pásmo dozoru. Obce v tomto území zajistí pro krajskou veterinární správu do 11. ledna soupisy hospodářství, v nichž se chová drůbež.

Chovatelé musejí sledovat chovy a případnou nemocnost nebo úhyny drůbeže hned hlásit na krizovou linku. Používat mají i dezinfekci při vstupu a odcházení z chovů.

Nová ohniska

Během úterý se objevila další ohniska ptačí chřipky napříč republikou: V malochovech slepic v Kozojedech na Jičínsku a v Ostravě-Bartovicích. Také ve velkochovu kuřat a krůt na Sedlčansku se potvrdila ptačí chřipka. Veterinář tui nařídili utracení 13 tisíc kusů drůbeže.