Vychytralá a dobře živená nutrie využila chvíle, kdy kozy byly venku. Vlezla do jejich chlívku, kde se jí zalíbilo tak, že se do něho nastěhovala. „Sveřepě si stála za svým a do chlívku odmítala vpustit i právoplatné obyvatele nemovitosti, jimiž byly v době našeho příjezdu poněkud rozladěné kozy,“ řekl mluvčí hasičů Petr Poncar.

Nejprve se hasiči snažili s vypaseným hlodavcem dohodnout po dobrém. Dokonce padla i slova „pojď sem, malá“.

Lopata na hlodavce

Jenže s nutrií něžné oslovení nehnulo, muže v zásahových oblecích ignorovala a nechtěla se vzdát dobrého bydla. Hasiči tak přistoupili k razantnímu kroku. „Kolegové byli nuceni použít hrozbu dlouhou zbraní a jako balistickou ochranu i dveře od chlívku. Po chvíli vyjednávání a přemlouvání se nutrie vzdala a ustoupila do předem připravených pozic,“ dodal Poncar.

Hasiči čapli lopatu a hnali nutrii z chlívku a pak pryč i přes celou zahradu zpět do volné přírody.