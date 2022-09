„Stále evidujeme nevyjetí spojů v nižších desítkách, rozhodně ne 50 jako v pondělí. Jde o asi 1,5 procenta z celkové objednávky," řekl vedoucí krajského odboru dopravy Dušan Pakandl.

Kraj a Arriva mají za sebou už druhé jednání, jak situaci řešit. Dopravce získal souhlas, že může nasadit i vozidla, která nesplňují standard dohodnutý ve smlouvě. Tedy vozy jiných dopravců, které nejsou označené logem a barvami kraje a nemají odbavovací strojky.

Nejsou řidiči

„Prioritou kraje je, aby cestující, který přijde na zastávku, byl odvezený z bodu A do bodu B, což firma akceptovala," uvedl Pakandl. Ve středu tak v kraji vozí cestující například autobusy z Karlových Varů, které jezdí na části linek na Tachovsku.

Dlouhodobým řešením je pak navýšení počtu řidičů. To ale není tak jednoduché, dostatek jich nemají ani ostatní dopravci. „I přes platy, které teď opět navyšujeme, je kvůli vyčerpanému trhu práce těžší nalákat k volantům nové zájemce. Autoškolu a rozšíření řidičského průkazu zaplatíme. Řidiče lákáme i na nadstandardní benefity," řekl mluvčí Arrivy Jan Holub.

Informace den předem

Zatím je tak dohoda, že dopravce vždy informuje kraj a Plzeňského organizátora veřejné dopravy (POVED), jako spoje další den nevyjedou.

„POVED po 14. hodině informuje starosty obcí, kteří to řeknou občanům a ti se také mohou dívat na web. Ráno už by se nemělo stát to, že by ještě něco dalšího nejelo," dodal Pakand. Arrivě neodjeté kilometry kraj nezaplatí a dopravci napaří sankce.

