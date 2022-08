Podvedená žena si chtěla původně přivydělat, nabídla na internetu k prodeji oblečení. Údajný zájemce ji přiměl aby si stáhla aplikaci internetového bankovnictví a poslala mu přístupový kód.

Podvodník jí nejprve převedl peníze ze spořicího účtu na běžný. „Následně skrze bankovní kartu, která byla na uvedený účet nevázána, provedl tři transakce v celkové výši téměř 89 tisíc Kč,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová. Až pak ženě došlo, že naletěla, a obrátila se na policii.

Lákadlo kryptoměny

Obdobně dopadl i muž, kterého kdosi kontaktoval s tím, že má na kryptoměnovém účtu zůstatek šest tisíc eur (zhruba 150 tisíc korun). Muž, který nikdy s kryptoměnou neměl co do činění, se zaradoval. V zápětí už si nainstaloval program pro vzdálený přístup do mobilního telefonu s přihlášením do internetového bankovnictví.

Podvodník poté přes jeho účet protočil 300 tisíc Kč. Oběť tím ztratila ostražitost a ochotně potvrdila odchozí platby. „Z účtu poškozeného následně podvodník odeslal dvě platby platební kartou v celkové výši přes 50 tisíc korun, a dále si sjednal úvěr ve výši 50 tisíc korun,“ uvedla Brožová. Podvodníka teď hledá policie a nabádá k obezřetnosti, aby lidé v internetovém prostředí nenaletěli podvodníkům.

