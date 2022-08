Když Libuše a Petr osudný den v pondělí 12. srpna 2002 v šest hodin ráno odjížděli z domova do práce, netušili, že Švihov na Klatovsku smete velká voda a oni přijdou o všechno.

„Volali nám do práce, ať se vrátíme. První odjel manžel, byl dobrovolný hasič, a pak já. Mezitím, co on pomáhal jiným, přijel k nám domů tchán. Odvezl k sobě psa, slepice jsme zavřeli na půdu,“ vzpomínala Libuše.

Nebezpečný proud

Pršelo a voda stoupala. „Ze všech odpadů se dovnitř nahrnula smradlavá břečka. Po kolena jsem se brodila tím hnusem. Vše uvnitř bylo zničené,“ uvedla Libuše. Za chvíli bylo ještě hůř.

„Přijeli hasiči. Manželka vyskočila z okna. Kdyby ji kluci nechytili, silný proud by jí odnesl,“ řekl Petr. Ten dál pomáhal jako hasič. Starat o druhé se začala i Libuše. Šlo o lidi shromážděné ve škole, kteří utekli před vodou a neměli kam jít.

Švihov byl nejhůře záplavami poničeným místem v Plzeňském kraji. Na náměstí vzala voda 4 domy.

Obraz zkázy

Za čtyři dni začala voda opadávat a Libuše s Petrem se vrátili domů. Dům byl z půlky rozbořený. Rodina s dvěma dětmi přišla skoro o vše. Navíc na pomoc od státu nedosáhli.

„Měli jsme totiž částečný demoliční výměr. Museli jsme zbourat půlku domu, ne celý. Tak jsme nic nedostali,“ řekl Petr. Z vlastních peněz, z prostředků sbírky a za pomoci jedné firmy ale dokázali opravit dům, kde dodnes šťastně žijí.

Nastěhovali se po roce

Pryč z domu vyhnala povodeň také Antonína Česáka (64) a jeho rodiče. Velká voda jim ve Švihově na Klatovsku sice stavení nezbořila, ale vážně poškodila. „Nic horšího jsem nikdy nezažil. Pršelo a najednou se přihnala z náhonu vedoucího k mlýnu velká voda a přetekla přes hráz. Během chvíle jsme měli doma půl metru vody,“ vzpomínal Česák.

Rodiče vyskočili z okna a utíkali pryč. „Já šel ještě do garáže vypnout elektřinu a pak jsem i já utekl,“ řekl Česák. Útočiště našli všichni u Česákovi přítelkyně. Po týdnu se vrátili, když voda opadla. „Celé měsíce jsem pak dům vysoušel, než jsem mohl začít s opravami. Vyboural jsem všechny nestabilní příčky, udělal celou elektriku, prostě všechno znova,“ dodal Česák. Zpět se nastěhovali po roce.

