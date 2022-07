Usnesení o vypořádání dědictví vstoupilo v platnost 20. června. Pan Bobál s úředním lejstrem hned zašel na hlavní tachovskou poštu zařídit zrušení ženina účtu a převod společně naspořených peněz.

„Vyřizoval to tam se mnou zaměstnanec, vše zapsal do počítače, a řekl mi, že do týdne, nejdéle 14 dnů, budu mít peníze ve své bance,“ popisoval senior.

Marné čekání

Jenže dva týdny uplynuly, a důchodce na kontě stále žádný pohyb nezaznamenal. „Znejistěl jsem, a zašel se radši na poštu zeptat, co se děje. To jsem si dal. Pán, se kterým jsem prve jednal, měl dovolenou, a vedle u přepážky jsem to schytal! Pracovnice se na mě obořila, že ji to nezajímá, ať jdu pryč a neotravuji. Byl jsem v šoku. Její kolegyně mi pat říkala, že převod asi trvá déle, tak nevím,“ popisoval Bobál.

Senior se velmi špatně pohybuje, jen samotná cesta na poštu je pro něj vyčerpávající. „Teď se ještě bojím, abych se peněz vůbec dočkal, když se na mě tak obořili,“ strachuje se důchodce

O peníze nepřijde

Senior se o peníze bát nemusí, jen lhůta nebude oněch 14 dnů. „V tomto případě se jedná o nesprávnou informaci, protože banka vypořádává zůstatky až po uplynutí 30 denní lhůty. V této lhůtě jsou peníze zaslány klientovi na účet. Pro více informací doporučujeme, aby nás klient kontaktoval například prostřednictvím informační linky 800 300 300, rádi mu sdělíme více informací. Omlouváme se za veškeré komplikace,“ uvedl mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Jednání pošta prověří

„Veškeré bankovní služby se vyřizují na specializovaných přepážkách. K nevhodnému chování ze strany našich zaměstnanců ke klientům by nemělo docházet, situaci samozřejmě prověříme,“ doplnil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

