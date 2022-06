„Necháme si zpracovat projekt na opravu a zároveň její nacenění. Tato cena pak určuje dobu, po kterou nájemce platí 50 procent ceny nájmu. Tím se mu vložené finanční prostředky umořují,“ uvedl náměstek primátora David Šlouf.

Nejnižší částka dosud byla 250 tisíc, strop půl milionu. Ten se teď zvedá na 2,3 milionu. Minimální doba úhrady polovičního nájemného byla a stále je 5 let. Původní maximální doba činila 10 let, nyní je to až 20 let.

Když je hypotéka v nedohlednu

Novinka může zaujmout například mladé rodiny ze střední třídy. „Ty za současné situace již na hypotéky nedosáhnou, ale určité vyšší finanční prostředky mají. Tímto způsobem si mohu zajistit dlouhodobé bydlení,“ řekl Šlouf.

Město nejdříve s vybraným nájemcem uzavře smlouvu o úpravě bytu jeho náklady, po splnění všech podmínek i nájemní smlouvu. „Zásadní změnou je nejen výše nákladů a doba úhrady 50 % nájemného, ale zejména uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou,“ doplnil vedoucí magistrátního bytového odboru Zdeněk Švarc.

Výše nájemného pak činí polovinu ze sazby pro „vizualizované“ byty, která je nyní 134,58 Kč/ m2/měsíc. Nabídku bytů bude město zveřejňovat na svém realitním portálu.

