Sedl ke stolu, plánoval, počítal, a pak dal výpověď energetické firmě. „V únoru přijel technik sundat elektroměr, sýčkoval, že to není rozumné a do 14 dnů ho bude montovat zpět. To se přepočítal,“ vzpomínal důchodce.

délka: 00:26.27 Video Video se připravuje ... Kutil Jaroslav Hofmann využívá jako zdroj elektřiny autobaterii, tu dobíjí elektrovoltaika. Romana Vébrová

Fotovoltaika, autobaterie, agregát

Po domě natáhl dvanáctivoltové rozvody, na ně napojil úsporná LED světla. Vše „uživí“ autobaterie dobíjená z fotovoltaického panelu na střeše. Aby měl přehled, že vše funguje, jak má, svítí v obývací části domu lampička. „Je to taková kontrolka, nikdy ji nezhasínám,“ uvedl Hofmann.

Pro nadšeného kutila bylo důležité, aby mohl pracovat v dílně s elektrickým nářadím, které jede na 230 V. „Na to mám benzínový agregát 2,5 kW, a jeden slabší, záložní, pro případ, že by se s tím prvním něco stalo,“ uvedl Hofmann. Agregát zapne jen tehdy, aby napájel stroje v dílně, pračku v domě i čerpadlo vody ze studny. Měsíční náklady na provoz domu s dílnou teď důchodce vychází na 300 Kč.

Jídlo chladí v almaře

Lednici nepotřebuje. Jednou, dvakrát týdně nakoupí v nedalekém Boru, občas vyrazí na věttší nákup do Tachova či Plzně. To doplní hlavně potraviny trvanlivé.

„Zkusil jsem metodu našich předků, měli potraviny v almaře na chodbě. Dům je stará stavba, u severní zdi, kde je opravdu chladno, je mám uložené. Funguje to, i pivo se tam pěkně vychladí,“ řekl.

Vodu ohřejí krbová kamna

„Vodovod jsem zrušil už dávno. Místní pamětnice mi jednou říkala, že tady byla nejlepší voda ve vsi,“ popsal kutil. Aby měl teplou vodu, stačí zatopit v krbových kamnech a odpadní teplo ohřeje vodu ve výměníku, který si pan Hofmann sám vyrobil.

„Teplou vodu mám bez problémů, topím levně koupeným dřevem. V dílně je nádrž, kam čerpadlo ze studny nažene vodu. Ta je napojená na původní rozvody v domě. Ještě jsem postavil přímo u studny solární sprchu,“ popsal Hofmann.

Měnič napětí

Na autobaterii je v dílně zapojený i měnič napětí, který přemění stejnosměrný proud 12 V na střídavý 230 V a utáhne například malou brusku. Druhý, instalovaný v kuchyni, „živí“ venkovní anténu a počítač.

„To chci ještě doladit,“ řekl kutil. Wi-fi a rádio fungují na 12V. K provozu mikrovlnky či trouby stačí nahodit elektrocentrálu.

Promyšlené řešení

Jak Hofmann uvádí, jeho řešení není pro každého. „Aby takhle fungovala například rodina s dětmi, to by asi nešlo. Ale třeba na chalupě, nebo pro samotně žijícího člověka jako jsem já, to má smysl. Každý si to ale musí promyslet a rozhodnout sám,“ dodal důchodce.