Rodina neměla v zahraničí příbuzné ani známé, veškerý majetek se jim vejde do pár tašek, zbytek zůstal v napadené zemi. „Cítíme obrovský vděk za vaši pomoc a podporu. Moc to pro nás znamená, děkujeme,“ opakovala se slzami v očích Jelizaveta.

Ve vybaveném dvoupokojovém bytě, který poskytla Správa železnic, vybalila to nejnutnější a spěchala na úřad práce. Chtěla zjistit, jaké možnosti zaměstnání má v okolí.

Hledá práci

„Chci co nejdříve někam nastoupit, pracovat, vydělávat. Už jsem se předběžně domlouvala v Plzni v pivovaru, jezdila bych vlakem, je to i blízko nádraží. Poptám se ale i tady v okolí. Také se chci co nejdříve naučit česky, abych se domluvila,“ svěřila se žena, která doma pracovala jako kontrolorka v leteckém závodě.

Starší dcera zatím pomáhá s péčí o mladší sestřičku, je připravena nastoupit do práce také. „No a Darja se moc těší do školy, mezi děti. Doma byla výborná žačka, je bystrá, zvídavá,“ řekla máma.

Strach o muže

Že jsou v bezpečí, ihned volala manželovi, aby si o ně nedělal starost. V kontaktu je s ním každý den, má o něj velký strach. Zůstal doma na Ukrajině, brání vlast.

Oddychla si, když vzal telefon. Po skončení hovoru se jí ale opět oči zalily slzami. „Je v pořádku, žije, zatím…,“ hlesla.

délka: 00:36.59 Video Ruské jednotky zaútočily na jadernou elektrárnu v Záporoží. pro blesk-Natalja Agarkova

Evakuace po útoku

Rozhodnutí, že máma s dcerami odjedou z Ukrajiny, padlo den poté, co Rusové zaútočili na jadernou elektrárnu v Záporoží.

„Zprávy, které mám z domova, jsou strašné. Město se ještě drží, ale vesnice kolem jsou mnohdy srovnané se zemí. Lidé se evakuují do města, ale jakmile konvoje s ženami, starci, dětmi, vyjedou do volného prostoru, masakrují je Rusové,“ popisovala Jelizaveta. Na cestě do bezpečí byly čtyři dny, přes Polsko se dostaly do Čech.

4. 4. 2022 9:23 Od počátku války na Ukrajině zemřelo již 161 dětí a 254 jich bylo zraněno, uvedla dnes ukrajinská prokuratura. 9:20 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj slíbil, že vyjednávání s Ruskem budou pokračovat i přes to, čeho se Rusové dopouští na Ukrajině. „Je těžké říct, jak budeme dál vyjednávat s Ruskem po tom, co udělali. Jako prezident to však musím učinit, každá válka musí skončit,“ prohlásil Zelenskyj pro stanici CBS. 9:17 Česko vydalo doposud téměř 260 000 speciálních víz lidem zasaženým ruskou invazí na Ukrajinu. V neděli jich přibylo 2500, počet nových se dál snižuje.