„Jeho partnerka mi říkala, že k nim přišel domů. Zrovna telefonovala a on se ptal na bratra. Ten byl v dílně,“ řekla pro Blesku.cz sousedka Jaroslava (72).

Zdeněk M. měl bratra nějdříve napadnou nožem, a pak na něj vystřelit z pušky. Oběť stačila ještě vyběhnout ven na náves. To už začali z domů vybíhat sousedé. Viděli, jak Zdeněk M. stojí nad svým bratrem. „Ležel na zemi, prosil o život a říkal: Zdeňku nedělej to. Dostal ale ránu z pušky do hlavy. Šlo doslova o popravu,“ řekl jeden z místních.

Prosili i sousedé

Smrt muže viděli na vlastní oči někteří sousedé. I oni křičeli na střelce, ať to nedělá. Marně… Když utekl, běželi zraněnému na pomoc. „Přijeli policisté a všechny zahnali, ať jdou domů, že je tu nebezpečno,“ dodala Jaroslava.

délka: 02:52.13 Video Drama na Plzeňsku: Útočník zastřelil muže a pak se oběsil?! Aktu.cz

„Ke mně pak přišla partnerka mrtvého, měla na hlavě velkou bouli. Asi jí Zdeněk M. něčím praštil. Úplně se mi z toho všeho rozklepala kolena a ještě teď se z toho nemohu vzpamatovat,“ dodala Jaroslava.

Dvacet policistů se samopaly se snažilo střelce dopadnout. Po chvíli ho našli oběšeného ve stodole, kousek od místa činu.

„Zmatený“ střelec

Místní lidé se shodují na tom, že střelci Zdeňku M. se nejspíš muselo hnout v hlavě. „Asi před půl rokem mu zemřela manželka. To ho hodně sebralo a od té doby byl divný. Asi před měsícem se měl léčit zhruba týden na psychiatrii,“ podotkla další sousedka Pavla (70).

Spor o vodu?

Sourozenci měli v obci domy naproti sobě. Zastřelený bratr zde nebydlel, ale skoro každý den sem dojížděl. Osudný večer měl Zdeněk přijít k bratrovi údajně řešit spor o vodu.