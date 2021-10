V káznici v Plzni si odpykává trest 20 měsíců za podvod. „Do urny jsem hodil lístek, kde byla strana Koruna Česká. Pokaždé jsem ji volil už od jejího vzniku. Jako státní útvar se mi totiž líbí monarchie. Určitě se ale do parlamentu nedostane. Jsem pravičák, tak bych byl rád, aby vyhrála aspoň koalice, kde je TOP 09,“ svěřil se Bohumil P.

Zájem o volby projevilo 592 odsouzených. To je zhruba polovina z celkového počtu oprávněných voličů. „Drtivá většina z nich si musela obstarat voličský průkaz,“ řekla vedoucí sekretariátu ředitele Anna Nováková. Velký zájem o volby potvrdili i samotní odsouzení. „Na cele je nás celkem deset a pět z nás šlo volit,“ dodal Bohumil P.

