„Rozsudek soudu prvního stupně byl zrušený a věc byla vrácena okresnímu soudu v Domažlicích k novému projednání,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Durná. Do hry se opět dostanou znalecké posudky, aby potvrdily či vyvrátily, že za smrt chlapce může podání solného roztoku.

Tím totiž primář vypláchl dítěti žaludek poté, co chlapce rodiče loni v březnu přivezli do Domažlické nemocnice. „Použil jsem správný medicínský postup. Převoz dítěte na specializované pracoviště do Fakultní nemocnice v Plzni, by v tomto případě bylo nebezpečné kvůli možné otravě. Žaludek je orgán, který pracuje. Než by se chlapec dostal na sebelepší pracoviště, možnost odstranění by už neexistovala,“ hájil se obžalovaný lékař.

Vinu odmítá

Dítě bylo následně převezeno na pokoj, kde u něj byla matka. Jeho stav se ale zhoršil. „Martínek ležel v postýlce s otevřenou pusinkou. Odhrnula jsem peřinku, v tom okamžiku prudce zvedl hrudník. Pak přestal úplně reagovat,“ popsala zdrcená matka. Chlapečka se už zachránit nepodařilo.

„Dítě zemřelo kvůli dehydrataci mozkových buněk, kterou patrně způsobil hypertonický roztok užitý k výplachu žaludku,“ uvedli v posudku znalci. Souzený lékař vinu odmítl. Kauzou se tak opět bude zabývat domažlický okresní soud.

