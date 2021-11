Primář vypláchl dítěti žaludek poté, co chlapce rodiče loni v březnu přivezli do Domažlické nemocnice. „Použil jsem správný medicínský postup. Převoz dítěte na specializované pracoviště do Fakultní nemocnice v Plzni, by v tomto případě bylo nebezpečné kvůli možné otravě. Žaludek je orgán, který pracuje. Než by se chlapec dostal na sebelepší pracoviště, možnost odstranění by už neexistovala,“ hájil se obžalovaný lékař. Tento postup se ale podle soudního znalce už 50 let nepoužívá a obzvláště rizikový je u dítěte.

To ale soud už podruhé smetl ze stolu a potrestal lékaře dvouletou podmínkou a tři roky nesmí léčit.. „Z medicínského hlediska byl postup obžalovaného lékaře neakceptovatelný a naprosto neobhajitelný. Jen tento jeho postup vedl ke smrti dítěte,“ prohlásil předseda senátu Jan Švígler.

Chybný postup

Dítě bylo převezeno na pokoj, kde u něj byla matka. Jeho stav se ale zhoršil. „Martínek ležel v postýlce s otevřenou pusinkou. Odhrnula jsem peřinku, v tom okamžiku prudce zvedl hrudník. Pak přestal úplně reagovat,“ popsala zdrcená matka. Chlapečka se už zachránit nepodařilo.

„Zvolil chybný postup léčby. Neměl, jak uvedli znalci, provádět výplach žaludku, ale měl nechat dítě převést na specializované pracoviště ke gastroskopii a cílenému odstranění fazolí jako cizích těles v žaludku a pak mělo být dítě umístěno na JIP,“ uvedla státní zástupkyně Marie Pekovičová.

„Dítě zemřelo kvůli dehydrataci mozkových buněk, kterou patrně způsobil hypertonický roztok užitý k výplachu žaludku,“ uvedli v posudku znalci.

VIDEO: Záchranář Vít Samek: Jaká je první pomoc při úrazech hlavy u dětí.