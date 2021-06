Novou ledničku, kotel i ojeté auto si podle obžaloby koupila Soňa G. (56) s manželem z peněz, které patřily jejímu synovi. Ten po nehodě leží v tzv. vigilním komatu už 12 let. Za to, že mu zpronevěřila peníze z účtu, ji Okresní soud v Klatovech potrestal podmínkou.

Matka si podle své obhajoby neuvědomovala, že by dělala něco špatného. Po nehodě syna trávila u něho v nemocnici i deset hodin denně. „Vyčerpalo mě to do té míry, že jsem zkolabovala a sama potřebovala pomoc,“ uvedla podle serveru novinky.cz obžalovaná žena před soudem.

Syn, který podle lékařů ve vigilním komatu vnímá, ale není schopen jakékoliv reakce, dostává na účet přes 12 tisíc korun. Polovina z těchto peněz se doplácí na léky a další pomůcku v nemocnici. Druhá se spoří na účtu. Právě z něho matka vybrala takřka 250 tisíc.

Syn by prý souhlasil

„Peníze byly určené výhradně pro potřebu poškozeného. Obžalovaná, která o tom byla jako jeho opatrovnice opakovaně poučena, je použila pro svoji potřebu,“ uvedl předseda senátu Petr Sperk. Veškeré nákupy z těchto peněz by ji ale musel posvětit soud.

Matka u soudu tvrdila, že by s tím její syn souhlasil. „Odjakživa jsme měli společnou kasu. Je to náš syn. Kdyby se probudil, se vším by automaticky souhlasil. Netušila jsem, že dělám něco nezákonného,“ prohlásila.

Peníze musí vrátit

Nedokázala ale vysvětlit, proč před na synův účet těsně před prověřením hospodaření s finančními prostředky ze strany soudu vložila přes 120 tisíc korun, které vzápětí po kontrole zase vybrala.

Soud ji potrestal 1,5 rokem vězení s podmíněným odkladem na 30 měsíců. Peníze musí synovi do koruny vrátit.