Ryby

Nepatříte k lidem, kteří by se přetvařovali. Nespravedlnost na pracovišti nesete těžko a nechápete, proč to kolegové dělají. Dávejte si pozor na jednoho spolupracovníka a nesdělujte mu o sobě informace. Jen by vás pohaněl a znepříjemnil vám život.