Situaci poněkud zkomplikovalo, že majitel ztracené peněženky byl cizinec. „Nebylo by úplně jednoduché ho najít, ale mezi tím, co jsme jej hledali, přišel k nám na služebnu, bral to jako poslední šanci,“ popsal velitel klatovských strážníků Luboš Steinbach. Šťastný zapomnětlivec se tak díky slušnému nálezci o svůj majetek nepřišel.

V poslední době se přitom nejedná zdaleka o první případ. „Je jich poměrně hodně, dříve lidé s podobným nálezem přišli jen občas, ale během uplynulých 14 dnů případů přibylo,“ potvrdil Steinbach s tím, že některé nálezy lidé ani strážníkům nenahlásí a sami je majiteli, když jej znají, odevzdají.

Obdobný případ se stal i koncem ledna v Plzni. Na skvrňanskou služebnu strážníků přinesl zaměstnanec nedalekého obchodu peněženku s osmi tisíci korun. Majitele se podařilo dohledat díky ústřižku složenky, který byl uvnitř. Strážníci takmohli vyrazit na uvedenou adresu.

„Tam kontaktovali muže, který jim potvrdil, že peněženku ztratil. Jejíí obsah detailně popsal, přitom neskrýval dojetí. Poté si šťasten přišel svou ztracenou peněženku na služebnu strážníků vyzvednout,“ uvedla tehdy mluvčí plzeňské městské policie Jana Pužmanová. Všem poctivým nálezcům patří velké díky.

