Výjimečný trest ve výši 24 let dostal u Krajského soud v Plzni Patrik W. (21). Ten přiznal, že si loni před Vánoci objednal na dobírku historický revolver. Nechtěl ho ale platit, a tak zaťal do hlavy pošťáka Lukáše (21), svého spolužáka ze střední školy, a jeho přítelkyně Kateřiny (18) sekeru! Sebral balíček a utekl. Hrozilo mu až doživotí.

Patrik W. navíc, i přes nízký věk, není u soudu žádným nováčkem. Už dvakrát si jako mladistvý vyslechl podmíněný trest. Oba se mu ale letos změnily na pobyt ve vězení. Jeden trest už si odseděl, teď si odpykává druhý.

Krvavý incident se odehrál v okrajové části Aše loni pár dnů před Vánoci. Patrik si objednal na falešné jméno a adresu za 35 tisíc korun historický revolver. Když mu zbraň přivezl pošťák, jeho spolužák ze střední školy, zaútočil na něj.

Osudový záskok

„Obžalovaný zaútočil sekerou proto, že u vozidla pošty zjistil, že doručovatel je jeho spolužák, který by ho mohl identifikovat,“ uvedl soudce Jan Špeta. Původně totiž Patrik zamýšlel patrně pošťáka jen o balíček okrást, aby za něj nemusel platit 35 tisíc korun. Řízením osudu ale zrovna spolužák Lukáš v rajonu zaskakoval za nemocného kolegu.

Soud ještě Patrikovi W. uložil povinnost zaplatit odškodné pro napadeného Lukáše a Kateřinu, uhradit prodávajícímu revolver ve výši 35 tisíc a zaplatit zdravotní pojišťovny výdaje za léčbu. Celkem tedy 1,9 milionu korun.

Sekal jako zběsilý

„V úmyslu usmrtit jej a odcizit objednaný revolver jej udeřil do čela sekerou. Když poškozený upadl na zem, udeřil jej ještě jednou,“ popsal státní zástupce Jakub Kubias. Hrůzné okamžiky si pamatuje i napadený pošťák Lukáš.

„Sklonil jsem se do kabiny, že Patrikovi, kterého jsem znal, balíček podám. Uslyšel jsem ale podivné hvízdnutí. Sekl mě s ní do hlavy a chystal se k druhé ráně, to už jsem ležel v příkopu. Zeptal jsem se ho, proč to dělá. Mlčel,“ vzpomínal pošťák.

Zaútočil i na dívku

Podařilo se mu utéct k blízkému domu a zburcoval lidi, aby zavolali policii a záchranku. Patrik W. ale zaútočil i na Lukášovu přítelkyni Kateřinu, která byla na poště jako brigádnice a jela na rozvážku zásilek s ním.

„Rozběhl se ke mně, srazil mě na zem, já ho kopla do břicha, když zvedl sekeru. Pak si nic nepamatuji. Vím jen, že pak seděla v autě a snažila se na mobilu vytočit záchranku. Pak jsem běžela do nedalekého domu pro pomoc,“ dodala Kateřina.

Lékaři Lukášovi i Kateřině zachránili život. Oba mají ale stále zdravotní potíže, hlavně bolesti hlavy. Prot výjimečnému trestu se Patrik W. odvolal, státní zástupce se práva na odvolání vzdal. Trest mu tak vrchní soud může potvrdit či snížit, nikoliv zvýšit.