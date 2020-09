Osobní vlak podle strojvedoucího lokomotivy s měřícím vozem projel výhybku, která ho měla vrátit na hlavní kolej. „Všimli jsme si, že se motorák snaží brzdit, ale po kolejích se jen smýkal. Měl zablokovaná kola a od náprav mu šel takový bělavý kouř,“ řekl strojvedoucí pro server novinky.cz a dodal: „To už jsme věděli, že je zle. Já jsem se jen pořádně zapřel, natáhl ruce před sebe a sklonil hlavu. Pak přišla šílená šlupka.“

Po nárazu letěl motorák vzduchem nejméně 10 metrů a dalších pět ještě skákal po pražcích.

19 zraněných při neštěstí ve Kdyni: Může za to tráva? Strojvůdce prý brzdil, dokonce pískoval

Jely pomalu

Následky byly děsivé. Zranilo se 19 lidí, z toho čtyři těžce. Jedním z nich byl právě i strojvedoucí motoráku. Zaklíněného ho museli vystříhat hasiči. Byl v šoku. „Zachoval se jako správný kapitán, který svoji loď neopustí, když jde ke dnu. Zůstal v kabině a do poslední chvíle se snažil zastavit,“ vysekl poklonu kolegovi.

délka: 00:34.60 Video Ve Kdyni Ve Kdyni na nádraží se srazil osobní vlak s lokotraktorem táhnoucím měřící vůz. HZS PK

Štěstím podle něj bylo i to, že obě soupravy jely pomalu, dokonce pomaleji, než měly. Jinak by následky srážky byly fatálnější… „Mám to pořád před očima. V noci jsem vůbec nespal. Byl to tak silný zážitek, který nikomu nepřeju,“ přiznal strojvedoucí.

Zarostlé koleje

Kde hledat vinu, má jasno. „Neudržovaná kolej, která byla zarostlá trávou, a k tomu rosa. To můžete brzdit sebevíc, ale jedete jako po másle,“ řekl pro novinky.cz.

Stejně mluvili i svědci na místě nehody. „Dopravní vůz jevil známky brzdění celou dobu. Je možné, že došlo ke zhoršeným adhezním (přilnavost - pozn. red.) podmínkám vozidla,“ uvedl pro Blesk.cz ředitel Odboru provozu osobní dopravy ČD Tomáš Mohr. Motorák prošel začátkem týdne kontrolou, byl prý v pořádku.

„To víte, ta tráva klouže,“ nadhodil jeden z místních a ukázal na trávou zarostlé pražce i koleje… Podle Správy železnic bude možné určit příčinu nehody až po důkladném vyšetřování.