Hrací kartu si mohou lidé vyzvednout v samolepkou označených podnicích nebo v informačním centru na náměstí Republiky vedle radnice. Razítka na ni budou sbírat v zapojených plzeňských restauracích, kavárnách, bistrech nebo kulturních a turistických institucích.

Pravidla jsou jednoduchá. Razítek je třeba na kartu nasbírat deset, jedno za minimální útratu 100 korun. Vyplněnou kartu pak stačí vhodit do schránky na náměstí Republiky. „Schránka tam bude k dispozici od konce září. Protože se bude losovat 28. 10. 2020, je ve hře kromě hlavní ceny, tedy elektrokoloběžky, dalších 28 + 10 cen,“ uvedla Jana Komišová z Odboru prezentace a marketingu.

Do projektu je už nyní zapojeno přes 100 subjektů. „Jedná se o restaurace, bistra, kavárny, čajovny, obchody, galerie, muzea a další. A přidávají se další podniky, což nás velmi těší,“ řekl spoluiniciátor projektu Vincetn Bodrov.

Vedle hlavní ceny, elektrokoloběžky, mohou vylosovaní získat také například roční rodinnou permanentku do plzeňské zoo a do Techmania Science Center, voucher na představení Divadla J. K. Tyla, permanentku na fotbal, dárkový poukaz na Plzeňskou vstupenku, plavenku do bazénu, vouchery na kulturní akce či do zapojených restaurací.