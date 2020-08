Zpět

Soud loni osvobodil elitního plzeňského policistu Vladimíra S. (55) poté, co podle obžaloby vulgárně oslovil a napadl řidiče superbu Josefa V. (54). Napadení se ale neprokázalo, a tak čekal policistu jen kázeňský postih. Poté se vrátil zpět do vedoucí funkce, a chce dokonce po státu za soudní tahanice odškodnění! To jeho uniformovaný kolega z dálniční policie končí, Krajský soud v Plzni mu potvrdil podmínku za zfackování cyklisty na dálnici.