Štír

Nádherné letní dny si užíváte na sto procent a každý volný okamžik věnujete svým zálibám. Do práce se vám chodit nechce, ale nějak to vždycky přežijete. Dávejte si však pozor, aby se vám laxní přístup nevymstil. To by byla po dřině v minulém období škoda.