Takové překvapení byl seniorovi (81) z Klatovska čert dlužný. Když jel po vesničce Vosí u Švihova na traktůrku, ucítil prudkou bolest v ruce. Vypadá to, že po něm někdo něčím střelil.

Policisté sice vyloučili, že by důchodce zranila přímo střelná zbraň, i tak ale skončil v nemocnici. To, co jej zasáhlo, mu totiž v ruce zůstalo, a byl třeba zásah lékařů.

Je možné, že na seniora či jeho směrem střelil dosud neznámý sígr třeba prakem. Policisté zatím nepotvrdili, že šlo o úmysl. Čeká se na lékařskou zprávu a také na to, co přinese výslech zraněného.

Jedovatá zmije spadla z nebe na zahradu! Čáp si ji ulovil, za letu mu vypadla ze zobáku

„Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví,“ dodala policejní mluvčí Dana Ladmanová.