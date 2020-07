Kozoroh

Milí Kozorozi, nezahrávejte si s nadřízeným. V žádném případě se s ním nepouštějte do křížku, protože by to mohlo skončit tím nejhorším způsobem. Překonejte se a držte jazyk za zuby. Stokrát se vám to vyplatí, vše zlé jednou pomine.