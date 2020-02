Rak

S drahou polovičkou není rozumná řeč. Mrzí vás to, protože jste si chtěli udělat hezký víkend a stále se to nedaří. Nesmutněte doma a vyrazte za lidmi s podobnými zájmy. Rozšíříte si obzory, uvolníte se a naberte novou energii do náročného týdne.