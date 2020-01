Střelec

Vaše krůčky vedou v novém roce na cestu pracovního úspěchu. Vlastně už od rána přemýšlíte, jak na to. Ještě to vydržte do zítra, to se v práci uvidí. Nyní relaxujte v rodinném kruhu. Vaši blízcí ví, že na ně nebudete mít mnoho času. Předejděte tomu.