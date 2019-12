Krizové situace, dění v dopravě, nová výstavba, ale třeba také zásahů hasičů při požárech nebo povodních. To vše bude možné modelovat v takzvaném digitálním dvojčeti Plzně. Jde o přesný trojrozměrný model města, který je součástí konceptu Plzně jako chytrého města Smart City. Projekt odstartoval začátkem prosince.

Trojrozměrný model vznikne na základě leteckého snímkování s přesností 5cm/pixel. „Snímkování se provede ve vegetačním a nevegetačním cyklu. Model města pak bude pravidelně aktualizován mapováním probíhajících změn, které vyvolává například výstavba,“ přiblížil radní Vlastimil Gola.

Vytvořený model město využije například v rámci krizového řízení při simulaci nebezpečných událostí. „Představme si zcela naplněný stadion ve Štruncových sadech. Při fotbalovém utkání se v jedné části stadionu přihodí událost, kvůli které bude třeba neprodleně evakuovat návštěvníky, přičemž ale nebude možné využít všechny východy. S tímto modelem dokážeme simulovat, za jak dlouho a kudy se lidé ven ze stadionu dostanou,“ vysvětlil Tomáš Krblich ze Správy informačních technologií.

Ukáže plánované stavby i stávající památky

Přesný 3D model města i při modelování a plánování staveb, nebo podpoře turismu. „Dokážeme do města zasadit novou stavbu a v tu chvíli uvidíme, jak by se díky tomu změnila daná lokalita. Díky časovým snímkům zjistíme, co se ve městě změnilo, takže nalezneme třeba i černé stavby,“ řekl Krblich.

Data poslouží i složkám záchranného systému. „V případě požáru by si velitel mohl zobrazit vnitřek budovy a lépe tak řídit probíhající zásah. Online 3D modely památek mají potenciál přitáhnout do Plzně více turistů. Těch oblastí je opravdu mnoho,“ doplnil Krblich. Projekt odstartoval 1. prosince, poběží tři roky. Kromě plzně se zapojily ještě řecké Athény a také belgický region Flandry.

