Mladou ženu, které ve středu v půl deváté večer na tramvajové zastávce v Plzni na Borech sebral cizinec (49) mobil, hledají policisté. Zloděje svědci zadrželi. Žena dostala mobil zpět, ale nastoupila do tramvaje a odjela.

Incident se odehrál na zastávce tramvaje na Chodském náměstí ve směru do centra. Cizinec si vyhlédl mladou ženu a sebral jí mobil. „S odcizeným aparátem se pokusil z místa utéci, v čemž mu poškozená bránila,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Na volání ženy zareagoval kolemjdoucí. Cizince nedaleko zastávky dopadl a spolu s dalším svědkem jej drželi až do příjezdu policie. „Poškozená poté, co získala zpět svůj mobilní telefon, nastoupila do přijíždějící tramvaje a z místa odjela,“ řekla Hokrová.

Hledá se blondýna

Cizinec skončil v policejní cele, kriminalisté ale potřebují najít poškozenou ženu. „Byla ve věku asi 20 let, má do poloviny zad dlouhé, rovné světlé či nazrzlé vlasy, Je střední postavy cca 170 cm. Oblečená byla do tmavé bundy pod boky, stažené v pase, měla světlé slim kalhoty, okolo krku šálu a na nohou tmavší nízké boty,“ popsala Hokrová s tím, že přes rameno měla žena větší kabelu.

Kriminalisté žádají jak poškozenou, tak všechny, kteří se nacházeli na uvedené tramvajové zastávce nebo v okolí a celou událost viděli, aby se jim přihlásili. Volat mohou na číslo 602 576 312 nebo na tísňovou linku 158.

VIDEO: Tramvajového fantoma v Ostravě odhalily kamery.