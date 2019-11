Blíženci

Nebojte se ničeho zlého, protože vás nic takového nečeká. Doufejte však, že se dohodnete s trvalým partnerem, který je na vás kapánek nabroušený. Už je to k nevydržení, ale lze to hravě vyřešit. Navzájem si nevnucujte názory, pak to bude v pořádku.