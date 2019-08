Kozoroh

Vstup do nového týdne je obzvlášť dramatický. Opadá z vás špatná nálada a dostáváte se do formy. Po pravdě řečeno i šéf je nadšený a dělá všechno pro vaše dobro. Nedejte na sobě nic znát a užívejte si blahodárný příliv energie. Bude to úžasné.