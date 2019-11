Útoku na ředitelův nos předcházel letos v lednu incident v budově školy, kdy Miroslav G. měl křičet na žáka, který mu měl zbít jeho syna.

„Křičel ‚ještě jednou sáhneš na mého syna a vyrazím ti zuby‘. Tím se dopustil nebezpečného vyhrožování,“ řekla státní zástupkyně Jana Svobodová.

Když šli rodiče za ředitelem školy, došlo ke konfliktu. „Udeřil ho hlavou, dal mu tzv. hlavičku a ředitel utrpěl tříštivou zlomeninu nosních kůstek. Šlo o výtržnictví,“ uvedla Svobodová.

Odchod ze soudní síně

Miroslav G. chtěl bezplatného obhájce, soud mu ho ale zamítl. „Neřeknu ani slovo, když tu nemám advokáta. Rozhodujte si tu klidně o mně beze mě,“ prohlásil a ze soudní síně odešel.

Teď má možnost podat do tří dnů stížnost proti zamítnutí bezplatné obhajoby ke krajskému soudu. „Musíme počkat, jak soud rozhodne. Aby nebyl obžalovaný krácen ve svých právech, líčení jsem odročil,“ řekl soudce Milan Anderle.

Hlavička řediteli

Vše začalo letos v lednu krvavou rvačkou, při které utrpěl deváťák, syn Miroslava G., zranění hlavy. „Měl rozseknutou hlavu, napadl ho jiný žák, a oni mu ani nezavolali záchranku. Ředitel rozhodl, že to nebylo nutné. Teď je kluk v nemocnici, má několik stehů,“ řekla tehdy matka chlapce.

Rozhořčený táta pak měl jít do školy za klukem, který mu měl napadnout syna. Před učitelkou mu tam pak podle státní zástupkyně vyhrožoval. Později došlo ke konfliktu s ředitelem.

„Chtěl jsem vědět, jak to bude řešit. Nic jsem se ale nedozvěděl. Odsekl, že mi do toho nic není. Když jsem odcházel z ředitelny, nazval mě arogantním zmr*em. Chtěl jsem, aby to zopakoval, a řekl mi to znovu,“ řekl pro Blesk.cz Miroslav G. Řediteli měl pak dát „hlavičku“ a zlomit mu nos.

Ředitel: Ne já, ale on nadával mně

Ředitel Petr L. ve svém vyjádření připustil, že rozhovor proběhl přinejmenším v „horlivé“ náladě. „Uznávám, že toto jednání jsem měl lépe zvládnout a rodiče vybízet ke klidu. Bohužel se to ale nepodařilo,“ řekl ředitel. Následně při odchodu z ředitelny došlo k vzájemnému fyzickému kontaktu.

„Arogantním zmr*em nazval otec mě, nikoliv já jeho. Bohužel se mě to dotklo, takže jsem si pod fousy ulevil tím, co je potom asi on. Následovala hlavička,“ uvedl Petr L. s tím, že podíl viny na tom, co se stalo, nesou oba.

