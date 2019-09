Nešťastná událost se stala jen několik hodin po porodu, celé rodině úplně převrátila život. „Když jsme si Honzíka po třech měsících v nemocnici přivezli domů, vůbec se nesmál, nemračil, neplakal. Prognózy lékařů nebyly dobré, měli jsme být rádi, že bude koukat, mrkat a dýchat,“ vzpomínala máma Lenka (40).

Mnoho terapií

„Představte si, že by vám svázali ruce a nohy, přelepili pusu, abyste nemohli mluvit... V tomhle žije Honzík už sedm let. Je to náš bojovník,“ doplnil ji táta Jan (41).

S tím se rodiče nesmířili, vyrazili do boje o zlepšení synkova stavu. Začali Vojtovou metodou, pak terapií Bobath, nácviky motoriky hrou. Chlapec denně absolvuje protahování a cvičení. Pomáhá mu hipoterapie (terapie za pomoci speciálně připraveného koně, pozn. red.) i speciální logopedie. Zamořená jablka a citrusy po celé EU: Obsahují pesticidy, které mohou poškodit mozek

Magičtí mořští savci

Úžasná je ale pro Honzíka delfinoterapie. „Hledali jsme terapeuta, který mluví česky, aby mu Honzík rozuměl. Podařilo se a my odletěli do Turecka. Tam Honzík absolvuje desetidenní kúru. Delfíni si klienta sami vyberou, komunikují s ním. Pro mě je to něco mezi nebem a zemí, zasáhne to i lidi na břehu, začnou třeba plakat. Delfíni ve vás otevřou nějaké uzavřené dveře a uzdravují. Honzík vždy udělá ohromný pokrok a čerpá z toho i celý další rok. Pomáhá mu to i nastolit psychickou pohodu,“ popsala máma Lenka. Pro rodinu to ale není snadné, terapie vyjde na 160 tisíc korun a peněz není nazbyt.

délka: 01:20 Video Honzík (7) prodělal syndrom náhlého úmrtí kojence, mentálně je v pořádku, aby mohl ovládat tělo mu pomáhají delfíni. archiv rodiny

Psí terapeutka

S Honzíkem vyrůstá i stejně stará fenka Megie. Sice není přímo vycvičený psí terapeut, tuhle roli ale zvládá dokonale. „Je na něj opatrná, oba jsou na sebe zvyklí. Ona byla první, za čím začal Honzík koukat. Když prošla kolem, otáčel za ní hlavičku, a my věděli, že není nic ztraceno,“ řekla maminka.

Malé velké radosti

To, co je pro ostatní běžné, znamená pro Honzíka obrovský pokrok. Třeba když sám zvládne polykat. „Od dvou let má sondu do žaludku, teď už ji měsíc nepoužíváme. Řekla jsem, že hadička není, že mu s jídlem pomohu, a to byl asi ten správný impulz. Sice poprvé jedl s přestávkami několik hodin, ale rychle se zlepšil a teď je za to moc rád,“ říká máma Lenka.

Pomůžete vyčerpané rodině?

Máma je s Honzíkem, který potřebuje celodenní péči, doma. Táta je v práci od rána do večera, tíha zabezpečení rodiny je na něm. Oba vědí, že to má smysl, vždyť Honzík je mentálně plně na úrovni svých vrstevníků.

Rodina ale musí uhradit vysoké náklady. Velmi proto uvítá jakoukoli pomoc. Pokud chcete Honzíkovi pomoci, číslo transparentního účtu je 131313111/2010.