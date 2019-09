Sestřičku synkovi Davidovi (10) měla za 14 dni porodit Marie Červeňáková (30) z Plzně. Jenže holčička se rozhodla, že vše bude úplně jinak. Ven se drala tak rychle, že na převoz do nemocnice už nebyl čas. Připravila tak horké chvilky mamince i záchranářům.

Malá Janička byla totiž v děloze v obrácené poloze. „Věděla jsem to, ale mělo být ještě dost času, aby se obrátila správně,“ řekla maminka Marie. Bolesti začala mít už ve čtvrtek ráno, po chvíli přestaly. Myslela, že to byl planý poplach. Jenže se ozvaly znovu a šlo do tuhého.

„Šla jsem k sousedce, ta zavolala záchranku. Chvíli jsem chodila po bytě, myslela jsem, že dojdu k sanitce, ale pak už jsem cítila velký tlak,“ vzpomínala Marie. Na záchranku tak čekala vsedě na toaletě, kde jí bylo nejlíp. Když dorazil lékař, zjistil, že na převoz do nemocnice už není čas.

Malá šla zadečkem napřed

„Nejednalo se vůbec o jednoduchý porod. Holčička postupovala porodními cestami obráceně, tedy zadečkem napřed. Jde o porod koncem pánevním,“ řekla mluvčí záchranky Mária Svobodová. „Šlo to rychle.

Za deset minut byla malá na světě, ale nenadechla se a neplakala. Byla jsem v šoku, volala jsem na ni, záchranáři s ní něco dělali,“ svěřila se Marie. Nelehkou situaci ale zdravotníci s přehledem zvládli a za chvíli se ozval dětský pláč. Vše bylo, jak má být.

Obě jsou v pořádku

Janička jela do nemocnice jednou sanitkou, maminka druhou. Po vyšetření skončilo dítě na observačním pokoji pod lékařským dohledem, kde zůstalo do druhého dne. „Už ji mám u sebe. Jsem celá šťastná, že vše dobře dopadlo a záchranářům moc děkuji,“ řekla šťastná maminka.

VIDEO: Ve FN Brno došlo ke světově unikátnímu porodu. U mozkově mrtvé ženy (†27) lékaři udrželi 117 dní těhotenství, narodila se zdravá holčička.