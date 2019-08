Střelec

Každý den si říkáte, že je všechno horší a horší. Jako by vám ze života uteklo štěstí. Neberte to tak vážně, protože vám dnes do cesty vstoupí milé zpříjemnění v podobě lásky. Na to jste právem hrdí a užíváte si každičký okamžik vášně a něhy.