Policie obvinila strojvedoucího expresu, který letos v únoru projel v Ejpovicích za Plzní na červenou a vjel na jinou trať. Hrozí mu až pět let vězení.

Vlak z Prahy do Plzně tehdy díky rychlobrzdě zastavil 30 metrů před protijedoucí soupravou, která také naplno brzdila. Událost se obešla bez zranění a škod. „Policejní komisař zahájil trestní stíhání muže (44) pro přečin obecné ohrožení z nedbalosti,“ řekla policejní mluvčí Hana Kroftová.

Vykašlal se na návěstidla

Obviněný podle policie 22. února po 19. hodině jako strojvedoucí vlakové soupravy se čtyřmi vagony s více než 200 cestujícími ve stanici Ejpovice nerespektoval signál STOP na návěstidle a vjel na druhou kolej ve směru na Plzeň.

„Železniční expres z Prahy do Mnichova nedovoleně projel návěstidlo zakazující jízdu a vjel do postavené vlakové cesty s nastavenými výhybkami pro osobní vlak jedoucí z Plzně do Radnic (lokální trať). Strojvedoucí zastavili vlaky čely proti sobě ve vzdálenosti 34 metrů,“ řekl tehdy mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Trať stála hodiny

Provoz na trati z Prahy do Plzně byl zastaven téměř tři hodiny. Na místě byla Drážní inspekce, vyšetřovatelé SŽDC, záchranáři, policie a drážní hasiči, kteří pomáhali s přesunem cestujících. Nedovolených jízd na železnici podle Drápala stále přibývá.

„Nestává se ale tak často, aby vlaky s cestujícími zastavily tak blízko od sebe,“ dodal. Muži hrozí v případě uznání viny odnětí svobody na šest měsíců až pět let nebo zákaz činnosti.

VIDEO: Kamera zachytila, jak ženu přebíhající v Šakvicích přes koleje smetl vlak.