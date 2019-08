Úhrada parkovného v centru Plzně se změní. Automatům přibude klávesnice a řidiči tak zaplatí přímo za auto s konkrétní registrační značkou. Jestli mají vozy zaplaceno, bude kontrolovat technik načtením značky do aplikace v tabletu nebo mobilu. Počítá se i s aplikací pro řidiče, prostřednictvím které by uhradili poplatek za parkování přímo v mobilu.

Pilotní projekt se odzkouší v zóně A, která je přímo v historickém jádru města. „Nyní je zde 334 zpoplatněných stání ve smíšeném režimu, tedy parkování s kartou nebo s parkovacím lístkem. V této zóně půjde v parkovacích automatech zaplatit parkovné jen po předchozím zadání registrační značky,“ uvedl náměstek primátora Michal Vozobule.

Aby to bylo možné, dovybaví město dvacítku stávajících parkovacích automatů klávesnicemi pro zadání značky. Stát to bude zhruba 300 tisíc korun. Jestli má to které auto zaplaceno, pak budou pracovníci správce parkování kontrolovat pomocí speciální aplikace v tabletu nebo mobilu, do které registrační značku auta načtou.

Hříšníky potrestá úřad

když zjistí, že vůz nemá zaplaceno parkování nebo překročil zaplacenou dobu, vygeneruje systém informace ke každému jednotlivému případu. Vše pak ověří městská policie, určí provozovatele vozidla a data se odešlou odboru správních činností magistrátu. Vše skončí buď zaplacením pokuty, nebo správním řízením. Projekt chce město spustit nejpozději v únoru příštího roku.

Pokud se nový systém osvědčí, rozšíří se postupně i do dalších zón. Časem přibude i možnost platby parkovného prostřednictvím aplikace v telefonu bez použití parkovacího automatu.

„To má výhodu v tom, že člověk, který se zdrží a překročí zaplacené parkovné, nebude muset dobíhat k automatu, ale jen prostřednictvím aplikace si parkovné prodlouží,“ dodal Vozobule.

VIDEO: Tohle auto zaparkuje samo, akorát parkovné si ještě nezaplatí.