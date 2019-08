Se svým životem hazardují plavci a paddleboardisté, kteří se snaží dostat, co nejblíže k vyžínací lodi. Ta brázdí prakticky denně hladinu Boleveckého rybníka v Plzni, kam se lidé s oblibou chodí koupat.

Neukáznění koupající tak značně komplikují práci kapitánovi a osádce lodi, která v rybníku likviduje vodní rostliny. Bolevák má díky těmto vodním rostlinám a promyšlené údržbě nejčistší vodu v okolí.

„Loď je těžká několik tun a není dělaná na rychlé úhybné manévry. Jedná se třeba o kličky kolem někoho, kdo se chtěl podívat, jak se seká, ale nedošlo mu, že nestihne uplavat. Vyhnout se je obtížné,“ řekl hydrobiolog Jindřich Duras s tím, že z lodi není moc dobře vidět na hladinu, zejména proti sluníčku.

„Lidé by tak měli myslet nejen na svoji bezpečnost, ale také na to, že vodní plocha se udržovat musí a je dobré tomu spíše napomoci, než to osádce lodi komplikovat,“ dodal Duras.

Co je to Bolek?

Jde o speciální vyžínací loď, která skoro každý den brázdí hladinu Boleveckého rybníka. Vodní rostliny kosí žací lištou a zároveň si je nakládá na palubu. Nasečený materiál vykládá na břeh, odkud se vše odváží ke kompostování a zaorávání, protože biomasa obsahuje hodně živin. Loni Bolek sklidil z rybníku 3250 t metrů krychlových vodních rostlin.

VIDEO: Jeřáb před pár lety vytahoval tank zapadlý do rybníku.

délka: 01:12 Video Jeřáb z rybníku vytahoval tank. David Malík