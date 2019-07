Tropická vedra a sucho vysávají vodu z přírody. Vidět je to na Boleveckém rybníku v Plzni. Oproti normálnímu stavu už tady chybí téměř metr vody. To je nejvíce za posledních více než 50 let. Situace se navíc stále zhoršuje.

Už loni rybník zaznamenal drastický úbytek vody. Nad hladinu se tak vynořil ostrov, který byl léta zatopený. I letos tropická vedra vypařují vodu a ta navíc do rybníku kvůli suchu nepřitéká. Ostrov se tak oproti loňsku opět zvětšil. Z hlubin rybníka se vynořil už jednou a to v roce 2003. Tehdy bylo také velké sucho a tropická vedra.

„Loni v srpnu byla hladina půl metru pod svojí obvyklou výškou, v říjnu to pak bylo už 72 cm pod normálem. Letos je to ještě horší, už 92 cm, a to je teprve půlka léta,“ řekl hydrobiolog Jindřich Duras.

Ubývání vody v rybníku má tři příčiny. „První je odpařování. Když je tropický den, hladina v rybníku klesne o 8 mm. Za týden je to 5,6 cm a to už je znát,“ vysvětlil Duras.

Druhou příčinou je to, že tři čtvrtě plochy povodí rybníka tvoří les. „Když něco málo naprší, vodu si stromy nechají pro sebe, dál ji nepustí, a rybník tak nemůže nasát žádnou spodní vodu,“ uvedl Duras. Třetí příčinou je, že čtvrtina plochy povodí rybníka je zastavěná sídlištěm. Voda tak nestéká do rybníka, ale mizí v kanalizaci.

Voda z Berounky by zabila raky

Město Plzeň se vážně zabývá tím, že by se přečerpávala voda do rybníka z řeky Berounky. Šlo by o rychlé řešení, jenže to není tak jednoduché. „Rybník má díky promyšlené údržbě a vodním rostlinám nejčistší vodu v okolí. Voda z řeky by se tak musela čistit a to něco stojí. V rybníku žije rak říční, přitom populaci v řece zdecimoval račí mor. Voda z řeky by raky v rybníku zabila,“ řekl Duras.

Pomohl by déšť ze sídliště

Na čtvrtině plochy povodí rybníka stojí paneláky. Ty mají plochou střechu. „Jen na ně spadne za rok tolik vody, že by zaplnily celý rybník a to nepočítám třeba parkoviště. Voda odtud mizí bez užitku v kanalizaci. Stačilo by vodu svést buď přímo do rybníka, nebo aspoň do jeho přítoku Boleveckého potoka,“ míní Duras.

