Za přiškrcení školačky (9) na opičí dráze v Modravě na Šumavě nikdo odpovědnost nenese. Podle závěrů policie si to může dívka sama a případ byl odložen. Nikdo tak nebude potrestán za to, že se holčička málem uškrtila.

„Při prověřování případu jsme nezjistili, že by došlo k pochybení ze strany provozovatele lanového centra. Zejména jsme prověřovali chování a činnost instruktorů. Žádné předpisy neporušili a, to jak ve vztahu k zajištění dohledu nad její bezpečností, tak i při jejím proškolení před vstupem na dráhu,“ uvedla policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Špatně si zacvakla karabiny

Drama se v lanovém centru odehrálo 3. července. Holčička si měla špatně zacvaknout karabiny, které jsou součástí celotělového bezpečnostního postroje. „Při sjezdu na madle došlo k zaseknutí pojezdové lanovky. Dívka byla připnuta karabinami ke kovovému lanu, pustila se madla, došlo k napnutí lan a k sevření jejího krku,“ popsala policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Dívenka upadla do bezvědomí. Lidé na místě se k ní ihned dostali pomocí žebříku a přidržovali ji, aby se neuškrtila. „Další muž přeručkoval k dívce a tam odřízl lana. Občané na místě dívence poskytli první pomoc,“ řekla Ladmanová.

To už na místo dorazili záchranáři. „Z místa jsme transportovali slečnu mladší 15 let, při vědomí, cestou letecké záchranné služby do Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně k dalšímu ošetření,“ řekla mluvčí záchranky Mária Svobodová.

VIDEO: Jak postupovat v případě ohrožení života.