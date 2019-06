Žhář, obžalovaný z pokusu o těžké ublížení na zdraví, žil ve zmíněném kempu dlouhodobě v maringotce. V osudný večer popíjel se čtveřicí mladíků, když zjistil, že má na mobilu prasklý displej. „Chtěl jsem po nich přiznání. Ti se mi vysmáli. Přemýšlel jsem, jak se jim pomstím. Chtěl jsem jim očoudit auto a stany,“ prohlásil Miroslav K. před Krajským soudem v Plzni.

Nad ránem vzal plechovku s ředidlem a rozlil ho mezi stany a pickupem, kde nocovali dva z mladíků. Pak zapálil tyčinku na čištění uší a hodil ji do hořlaviny. „Chtěl jsem jim původně propíchat gumy, ale to by nemuseli odjet. Stany by hořely pomalu, o tom jsem přesvědčený. Nikomu jsem nechtěl ublížit,“ dušoval se Miroslav K.

Muži se naštěstí vzbudili a plameny uhasili oblečením. Svědci pak Miroslavu K. vysvětlili, že mobil mu mohl prasknout i vedrem… Soud pokračuje výslechy svědků a znalců.