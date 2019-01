Otřesný zážitek má za sebou seniorka Marie H. (70) z Plzně. Seděla doma v klidu v křesle u televize a najednou ji zezadu popadl cizí chlap! Ten jí vlezl do přízemního bytu a chtěl tam loupit.

Drzý a bezcitný zloděj vyrazil dřevěné okno i s rámem, takže sklo se nevysypalo. „Myslela jsem, že někdo venku na ulici vystupuje a zavírá dveře od auta. Najednou mě ten lupič chytil a zakřičel přepadení,“ vzpomíná Marie H.

Chtěl po ní peníze a zlato. „Dokonce mi chtěl vzít i náušnici z ucha, které mi při tom natrhl, jak mi ji z něj rval. Já přitom plakala a říkala mu, že nejsou ze zlata,“ vzpomíná Marie H. Lupič byl prý velmi krutý.

„Několikrát se mnou sekl o zem. Mlátil mě, mám modřiny po celém těle,“ postěžovala si Marie H. Lupič byl úplně šílený. „Křičel jen peníze a zlato. Měla jsem strašný strach. Nakonec vyskočil oknem do zahrady a utekl,“ dodala Marie.

Přechytračila lupiče!

Seniorka se zachránila tím, že neztratila hlavu. I když se lupiče strašně bála, přechytračila ho! Měla doma totiž dva mobily. „Jedním jsem chtěla zavolat o pomoc. On mi ho ale vyrval z ruky a zahodil. Jenže já měla ještě jeden. Takže když prohledával kredenc, nenápadně jsem zavolala o pomoc policii, mobil nechala zapnutý a schovala ho za záda,“ popsala.

Co říká policie?

„Lupič ukradl šperky a peníze v ceně 11 tisíc korun. Za loupež a porušování domovní svobody mu hrozí až 10 let vězení. Další informace ani popis pachatele poskytovat kvůli vyšetřování nebudeme,“ řekla policejní mluvčí Iveta Kořínková.

Mluvil slovensky

„Byl vysoký asi 180 cm a byl to určitě Slovák. Na rukou měl kožené rukavice. Měl kulatý obličej, který neměl maskovaný. Na sobě měl bundu, přes hlavu měl kapuci staženou řemínkem u pusy. Vidím jen na jedno oko. On mi svítil do očí baterkou. Myslím si, že bych ho kvůli tomu nepoznala. Mám strach, aby si mě nenašel a něco mi neudělal,“ dodala Marie H.