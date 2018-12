Povedený zaměstnanec šel jako každý jiný den do práce v areálu jedné stodské společnosti. Chtěl si ale nejspíš přilepšit před Vánoci, a rozhodl se, že nejjednodušší to bude na úkor svých kolegů.

„Násilím otevřel osm šatních skříněk zaměstnanců a odcizil vše, co mu přišlo pod ruku. Především osobní věci i s platebními kartami,“ popsala policejní mluvčí Iveta Kořínková. Z místa pak zmizel jako pára nad hrncem. Vzal to přes vedlejší firmu, nasedl do stříbrného citroenu a ujel směrem na Plzeň.

Daleko se ale nedostal. Ve Zbůchu ho zastavili policisté. „Při prohlídce vozidla nalezli batoh, v němž se nacházely některé osobní věci zaměstnanců ze společnosti, ve které pracoval. Další osobní věci měl podezřelý poschovávané pod oděvem, a to včetně kabelky,“ vypočetla Kořínková.

Dál už zloděj pokračoval policejním autem na služebnu. „Byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže v souběhu s přečinem neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ dodala Kořínková. Kriminalisté muže obvinili a ukradené věci se vrátily zpět majitelům.

VIDEO: Policisté dopadli zloděje peněženky do sedmi minut.