Nepolepšitelného recidivistu propustili z vězení letos v červnu. „Byl odsouzen k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce 40 měsíců se zařazením výkonu do věznice s ostrahou, po několika měsících byl přeřazen do věznice se zvýšenou ostrahou“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

To, že má po propuštění vyslovený i zákaz řízení, muž vůbec neřešil. Na benzínce se navíc ani neobtěžoval zaplatit. „Přijel k čerpací stanici v Domažlicích, natankoval do vozidla Volkswagen Polo celkem 41,30 litrů motorové nafty za 1 400 korun a bez zaplacení ujel,“ popsala Brožová.

Recidivista teď má co vysvětlovat policistům. Za to, co předvedl, mu teď hrozí, že se do vězení vrátí. A to až na tři roky.

VIDEO: Muže srazila dodávka a přejelo auto.