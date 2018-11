Vše začalo tím, že si autobusák skočil ve Velharticích koupit svačinu, měl totiž několik minut k dobru. Nechal ale nastartováno a zapomněl zatáhnout ruční brzdu. To, co následovalo, připomíná nepovedenou grotesku.

„Jen co se za řidičem zavřely dveře obchodu, dal se autobus do pohybu. V tu chvíli jsme tam byli čtyři pasažéři. Jako první vyskočila paní s dítětem. Já jsem ještě chvilku váhala, protože žena, se kterou jsme uvnitř zůstaly, se zvedla s tím, že se pokusí autobus zabrzdit. To se jí ale nepovedlo,“ popsala deníku Právo dramatické chvíle jedna z cestujících.

Omluva nepřišla

Ta pracuje u záchranné služby a bylo jí jasné, že se může stát katastrofa. „Neviděla jsem dozadu, kam se řítíme, a raději jsem vyskočila ven. Nebyl čas se rozhlížet, měla jsem prostě pocit, že musím autobus okamžitě opustit,“ popisovala žena.

Po dopadu na silnici ale uklouzla a zranila se. „Bylo léto, měla jsem sandály, takže mi to v nich ujelo,“ řekla. Omluvy od řidiče se prý ale dodnes nedočkala. „Dokonce mně přestal zdravit,“ dodala žena.

Obviněný řidič si údajně vůbec nevšiml, že mu autobus odjíždí. Vše zjistil, až když už byl „zaparkovaný“ v zahradě nedalekého domu. Podle vyšetřovatelů tak ale jednal v rozporu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Porušit měl i interní směrnici.

„Cestující se museli rozhodnout rychle, neměli jinou možnost než z autobusu vyskočit,“ uvedli vyšetřovatelé. Řidiči hrozí až roční vězení a zákaz řízení.

