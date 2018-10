Zpět

na

Rovnou stovku by oslavil 10. listopadu významný plzeňský rodák Miroslav Horníček (†84). Výročí narození tohoto prozaika, dramatika, herce, režiséra, fotografa, glosátora, divadelního teoretika a tvůrce uměleckých koláží si město připomene výstavou v mázhausu plzeňské radnice. V den, kdy by se dožil sta let, po něm bude pojmenováno foyer Malé scény Nového divadla.